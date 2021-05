Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a fixé sa grande priorité pour cet été !

Publié le 5 mai 2021 à 15h45 par A.M.

Le mercato estival ouvrira ses portes dans quelques semaines, et en coulisses, le PSG a déjà clairement identifié sa priorité. Leonardo veut dénicher un latéral droit.

Cet été encore, Leonardo va devoir se montrer malin sur le marché des transferts. En effet, la situation économique est encore périlleuse et le PSG devra donc faire preuve de créativité en terme de recrutement, un peu comme la saison dernière. Et cet été, Leonardo devra une nouvelle fois se mettre en quête d'un latéral droit. En effet, prêté par l'AS Roma, Alessandro Florenzi a affiché ses limites dans les grands matches, comme en témoigne sa prestation contre Manchester City mardi soir (0-2). L'international italien pourrait donc ne pas être conservé par le PSG cet été.

Le PSG veut absolument recruter un latéral droit

C'est la raison pour laquelle, selon les informations du journaliste de RMC , Loïc Tanzi, la grande priorité de Leonardo sera donc de recruter un latéral droit. Il faut dire que derrière Alessandro Florenzi, qui n'est pas sûr de rester au PSG, Colin Dagba n'a pas totalement convaincu malgré son excellente prestation contre le Bayern Munich au Parc des Princes, tandis que Thilo Kehrer est un défenseur central de formation. Et plusieurs noms circulent déjà du côté du PSG à l'image de Serge Aurier (Tottenham), Hector Bellerin (Arsenal) ou encore Emerson (Barcelone).