Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour Alessandro Florenzi !

Publié le 5 mai 2021 à 11h10 par Th.B.

Le PSG semblait être ouvert à lever l’option d’achat convenue avec la Roma dans le prêt d’Alessandro Florenzi. Cependant, il n’en serait rien et l’Italien ne devrait d’ailleurs pas s’éterniser non plus au club romain.

Arrivé au PSG en septembre dernier dans le cadre d’un prêt d’une saison et surtout dans l’optique de combler le vide laissé par le départ de Thomas Meunier au Borussia Dortmund, Alessandro Florenzi a réalisé des débuts prometteurs dans son couloir droit avant de connaître des difficultés qui s’illustrent par sa prestation de mardi soir à Manchester où il a paru dépassé par les offensives de City. Alors que le PSG semblait être prêt à s’aligner sur l’option d’achat convenue avec les dirigeants de la Roma de 9M€, comme La Gazzetta dello Sport le soulignait dernièrement. Cependant, la vérité serait tout autre.

Florenzi ne serait bien le bienvenu au PSG ni à la Roma !