Mercato - PSG : Enorme coup de tonnerre pour Florenzi ?

Publié le 2 mai 2021 à 22h45 par A.C.

Arrivé l’été dernier en provenance de l’AS Roma, Alessandro Florenzi pourrait bien quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison.

Il était l’un des meilleurs joueurs du début de saison, mais finalement Alessandro Florenzi est peu à peu rentré dans le rang au Paris Saint-Germain. Toujours plus critiqué pour son jeu, notamment ses replis défensif, l’Italien reste tout de même un titulaire indiscutable. Pourtant, la presse italienne a annoncé que Leonardo aurait décidé de ne pas lever son option d’achat, estimée à 9M€. Ainsi, un retour à l’AS Roma est de plus en plus évoqué, avec Maurizio Sarri qui aimerait bien compter sur Florenzi la saison prochaine.

Le PSG devrait finalement garder Florenzi