Mercato - PSG : Un nouvel acteur s’invite dans le dossier Florenzi !

Publié le 1 mai 2021 à 23h45 par A.C.

Maurizio Sarri, qui devrait devenir le prochain entraineur de l’AS Roma, pourrait jouer un rôle crucial dans l’avenir d’Alessandro Florenzi.

Prêté au Paris Saint-Germain depuis l’été dernier, Alessandro Florenzi ne semble pas pleinement convaincre. Très utile en phase offensive, le milieu de formation peine dans celle défensive, ce qui aurait poussé Leonardo à s’interroger sur son avenir. Il possède en effet une option d’achat de 9M€, mais le PSG ne serait pas vraiment certain de vouloir la lever. Ainsi, il pourrait bien revenir à l’AS Roma, où beaucoup de choses pourraient changer.

Sarri voudrait Florenzi à la Roma