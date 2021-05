Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Ligue 1... L’énorme mea-culpa de Raiola !

Publié le 1 mai 2021 à 21h15 par A.C. mis à jour le 1 mai 2021 à 21h49

Mino Raiola, agent de notamment Erling Haaland, a tenu à préciser ses propos concernant le Paris Saint-Germain et le championnat français.

Avec Kylian Mbappé, de deux ans son aîné, Erling Haaland affole l’Europe. Les plus grands clubs s’arrachent le prodige du Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain n’est logiquement pas insensible à son talent. Mais Mino Raiola a quelque peu douché les espoirs du PSG ce samedi, lors d’une longue interview accordée à AS . « Haaland ? Le PSG arrive dans ce match. Le PSG rejoint ce groupe de grands clubs. City essaie d'y arriver et la Juve a toujours été là » a expliqué l’agent d’Haaland. « Le championnat dans lequel ils évoluent est important. Le PSG joue dans le plus mauvais championnat des grands d'Europe ». Une sortie qui a soulevé une petite polémique...

« Le PSG a un grand attrait pour tous les joueurs que je représente »