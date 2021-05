Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raiola lance un avertissement à Zidane pour Haaland !

Publié le 1 mai 2021 à 14h00 par A.D.

Le Real Madrid fait partie des grands favoris pour accueillir Erling Braut Haaland. Invité à se prononcer sur les chances de Zinedine Zidane de rafler la mise, l'agent du Norvégien, Mino Raiola, s'est positionné.

Très en vue du côté du Borussia Dortmund, Erling Haaland a tapé dans l'oeil des plus grosses écuries européennes. Comme l'a annoncé Mino Raiola explicitement, on devrait assister à une bataille royale entre le PSG, le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester City, la Juventus et bien d'autres pour le recrutement d'Erling Haaland lors du prochain mercato estival. Toutefois, certains clubs, à l'instar du Real Madrid, pourraient partir avec un train de retard car ils seraient handicapés sur le plan financier à cause de la crise liée au coronavirus.

«Madrid peut-il se permettre de ne pas acheter Haaland ?»