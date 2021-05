Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola révèle le grand défaut du PSG pour Haaland !

Publié le 1 mai 2021 à 10h10 par A.D. mis à jour le 1 mai 2021 à 10h20

Les plus grands colosses d'Europe, tel que le Real Madrid ou encore le FC Barcelone, sont sur les traces d'Erling Haaland en vue de la prochaine fenêtre de transferts. Comme l'a expliqué Mino Raiola, le PSG de Leonardo est dans la danse pour le buteur norvégien, mais...

Alors qu'il brille au Borussia Dortmund, Erling Haaland va faire l'objet d'une grosse bataille lors du prochain mercato estival. Ces dernières semaines, le nom du buteur norvégien est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid ou encore du FC Barcelone. Mais qu'en est-il du PSG ? Lors d'un long entretien accordé à AS , Mino Raiola s'est prononcé sur l'intérêt du PSG. Et comme l'a expliqué l'agent d'Erling Haaland, Leonardo est bel et bien dans la course pour le recrutement de son poulain. Toutefois, le club de la capitale semble avoir un grand désavantage : la Ligue 1.

Le PSG est dans le match pour Erling Haaland