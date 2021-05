Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi est prêt à faire un grand geste pour Laporta !

Publié le 1 mai 2021 à 5h15 par T.M.

Il y a quelques jours, Lionel Messi et Joan Laporta se seraient rencontrés pour parler avenir. Une discussion durant laquelle, l’Argentin aurait fait passer un message fort à son président.

Alors que la fin de saison approche, l’avenir de Lionel Messi devient un dossier de plus en plus important. En effet, l’Argentin arrive en fin de contrat et pourrait ainsi s’en aller librement si cela restait ainsi. Cependant, au FC Barcelone, Joan Laporta n’entend pas rester les bras croisés et va tout faire pour prolonger Messi et éviter son départ. D’ailleurs, à en croire les informations d’ Eurosport , les deux hommes se seraient dernièrement rencontrés et Laporta aurait visiblement reçu de bonnes nouvelles.

Un salaire à la baisse oui, mais…

La saison prochaine, Lionel Messi pourrait toujours être un joueur du FC Barcelone, mais cela ne se fera pas à n’importe quelles conditions, que ce soit côté blaugrana, que du côté argentin. En effet, selon le média ibérique, le Barça ne pourra pas s’aligner sur les plus grosses offres économiques pour Messi étant donné les finances actuelles du club. Ainsi, dans le nouveau contrat de La Pulga, une baisse de salaire sera obligatoire. Une baisse que le sextuple Ballon d’Or serait prêt à accepter à condition qu’une équipe compétitive soit bâtie. Et à ce propos, Joan Laporta aurait annoncé à Lionel Messi qu’il négociait actuellement avec… Erling Braut Haaland.