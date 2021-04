Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar… Leonardo sait à quoi s’en tenir pour son projet colossal !

Publié le 30 avril 2021 à 18h15 par H.G.

Alors que le Paris Saint-Germain aimerait s’attacher les services de Lionel Messi dans le cadre d’un transfert libre cet été, tout indique que l’international argentin pourrait finalement prolonger son contrat au FC Barcelone.

Neymar ne l’a jamais caché : il aimerait rejouer aux côtés de Lionel Messi. Cela tombe bien, la perspective de recruter l’international argentin de déplairait pas au PSG. En effet, le club parisien est annoncé sur les traces du natif de Rosario depuis maintenant plusieurs mois, et ce dans un contexte où il arrivera au terme de son contrat au FC Barcelone le 30 juin prochain. Paris aimerait donc le récupérer librement s’il ne prolonge pas afin de reconstituer le duo qu’il formait avec Neymar en Catalogne avant le départ du Brésilien en 2017. Seulement voilà, en dépit du fait que le PSG aurait transmis à Lionel Messi une offre pour un contrat de deux ans plus une année en option selon Marcelo Bechler, le FC Barcelone n’a jamais perdu l’espoir de parvenir à convaincre son emblématique numéro 10 de prolonger son contrat. Et visiblement, ces efforts seraient en train de payer…

Lionel Messi aurait de grandes chances de rester au FC Barcelone