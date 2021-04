Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’offensive de Joan Laporta pour Lionel Messi se précise !

Publié le 29 avril 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 29 avril 2021 à 20h38

Alors que son contrat au FC Barcelone expirera le 30 juin prochain, Lionel Messi a longtemps été dans le flou au sujet de son avenir. Mais dans un contexte où il est annoncé dans le viseur du PSG, l’international argentin aurait finalement tranché en faveur d’une prolongation au sein de son club de toujours.

Neymar et Lionel Messi et le FC Barcelone se sont séparés à l’été 2017, mais le PSG aurait l’intention de les réunir dans ses rangs. En effet, tandis que le contrat de l’international argentin expirera le 30 juin prochain, le club de la capitale française aurait l’intention de profiter de la situation pour enregistrer l’arrivée libre du natif de Rosario. En ce sens, Marcelo Bechler a annoncé ce mardi que l’écurie francilienne aurait transmis une offre contractuelle au sextuple Ballon d’Or. Celle-ci lui offrirait un bail de deux ans plus une année en option avec un salaire que ne serait pas en mesure de lui offrir le Barça, dont les soucis d’ordres financiers ne sont plus un secret. Seulement voilà, malgré cela, le FC Barcelone présidé par Joan Laporta n’a pas abdiqué et souhaiterait plus que tout convaincre Lionel Messi de parapher un nouveau contrat au sein de son club de toujours pour qu’il y termine sa carrière. Et il se pourrait que les Blaugrana soient en train de l’emporter face au PSG dans ce feuilleton…

Un contrat sur le long terme pour Lionel Messi

En effet, tandis qu’il a été annoncé ce jeudi que Lionel Messi serait favorable à l’idée de rester au FC Barcelone, le contrat que lui proposerait le club catalan commence à être dévoilé. Selon la Cadena SER , le Barça proposerait à son emblématique numéro 10 une forme de contrat à long terme. Premièrement, l’Argentin continuerait d’être un joueur du FC Barcelone pendant encore deux ans. Ensuite, il bénéficierait de deux années pour être un ambassadeur du club catalan aux Etats-Unis et rejoindrait alors la Major League Soccer, plus précisément l’Inter Miami. Enfin, au terme de sa carrière de joueur, Lionel Messi se verrait offrir un rôle dans l’organigramme du FC Barcelone. Tout cela serait prévu par ce contrat que Joan Laporta souhaiterait présenter au joueur qu’il considère comme étant un patrimoine de l’écurie barcelonaise.

Lionel Messi serait prêt à diminuer son salaire temporairement