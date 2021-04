Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Suarez lâche un énorme conseil à Lionel Messi pour son avenir !

Publié le 29 avril 2021 à 17h15 par T.M.

Ami proche de Lionel Messi, Luis Suarez a pris position concernant l’avenir de la star du FC Barcelone.

Totalement concentré sur la quête d’un nouveau titre de champion d’Espagne avec le FC Barcelone, Lionel Messi a remis à plus tard les discussions concernant son avenir. Alors que l’Argentin arrive en fin de contrat en Catalogne, ce n’est donc que dans quelques semaines qu’il se penchera sur le sujet et entamera les discussions avec Joan Laporta, qui va tout faire pour le conserver au Barça, ou envisagera de partir, notamment vers le PSG. En attendant de réellement prendre les choses en main, Lionel Messi voit les conseils se multiplier. Et à l’occasion d’un reportage de TV3 , ce n’est autre que Luis Suarez, grand ami de La Pulga et désormais à l’Atlético de Madrid, qui a fait part de son avis.

« Je voudrais lui dire de ne pas partir »