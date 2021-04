Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse annonce de Lionel Messi en coulisse ?

Publié le 29 avril 2021 à 13h45 par T.M.

Cela commence à s’agiter à propos de l’avenir de Lionel Messi. Et à ce sujet, le joueur du FC Barcelone aurait apporté une grosse précision.

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Alors que la fin de saison approche, la réponse à cette question n’est toujours pas connue. Au FC Barcelone, Joan Laporta va tout tenter pour prolonger l’Argentin, qui a cependant l’opportunité de partir. Et La Pulga pourrait notamment rejoindre le PSG, qui lui aurait déjà proposé un contrat selon les récentes informations de Marcelo Bechler. Cependant, pour le moment, Messi n’a pris aucune décision, souhaitant avant tout se concentrer sur la fin de la saison et la bataille avec l’Atlético de Madrid et le Real Madrid pour le titre de champion de semaine.

Priorité à Barcelone !