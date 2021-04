Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola glisse un énorme conseil à Messi pour son avenir !

Publié le 29 avril 2021 à 10h00 par Th.B.

Ayant eu Lionel Messi sous ses ordres pendant quatre saisons au FC Barcelone, Pep Guardiola peut se targuer de particulièrement connaître le joueur et l’homme qui porte le Barça depuis tant d’années. Et pour l’entraîneur de Manchester City, l’Argentin ne trouvera jamais meilleur domicile que la ville catalane.

Depuis l’épisode du burofax en août dernier au cours duquel Lionel Messi demandait à ses anciens dirigeants de le laisser quitter le FC Barcelone via la clause incluse dans son contrat lui permettant de le rompre unilatéralement. Finalement, Messi est resté honorer sa dernière année de contrat et se trouve sur les tablettes de Manchester City et surtout du PSG qui aurait formulé une offre concrète à la légende vivante du Barça d’après Marcelo Bechler. Et alors que le nouveau président du FC Barcelone, à savoir Joan Laporta, ferait son maximum afin de conserver le numéro 10 et capitaine du Barça , Pep Guardiola est monté au créneau dans le feuilleton Lionel Messi.

« Messi ne trouvera pas de meilleur domicile qu’au Barça »