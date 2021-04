Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Face au PSG, le Barça est serein pour Lionel Messi !

Publié le 29 avril 2021 à 5h15 par T.M.

Intéressé par Lionel Messi, le PSG serait passé à l’action. Toutefois, cela n’inquièterait pas plus que cela le FC Barcelone.

Il y a quelques mois, Leonardo avait clairement exprimé l’intérêt du PSG pour Lionel Messi. Le directeur sportif parisien avait ainsi fait savoir qu’il était à l’affût au cas où le joueur du FC Barcelone se retrouvait sur le marché. Et étant donné que l’Argentin n’a pas prolongé, l’occasion pourrait bien se présenter. D’ailleurs, Leonardo n’aurait pas attendu pour passer à l’offensive. Selon les informations de Marcelo Bechler, le PSG aurait formulé une offre de contrat à Messi de deux plus et une année en option.

Barcelone en confiance !