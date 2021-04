Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi passe aux choses sérieuses pour attirer Messi !

Publié le 28 avril 2021 à 16h45 par A.M.

Alors que le presse brésilienne a révélé que le PSG avait transmis une première offre à Lionel Messi, selon La Cuatro, c'est Nasser Al-Khelaïfi en personne qui aurait pris les choses en main.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi affole le marché. Et pour cause, le sextuple Ballon d'Or n'a toujours pas prolongé son bail et se retrouve donc autorisé à négocier avec le club de son choix en vue d'une arrivée libre la saison prochaine. Et cette information n'est pas passée inaperçue du côté du PSG puisque selon les informations du journaliste brésilien Marcelo Bechler, le club parisien a transmis une offre à Lionel Messi basée sur un contrat de deux ans avec une option pour une saison supplémentaire.

Al-Khelaïfi à l'origine de l'offre pour Messi ?