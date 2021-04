Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a dégainé une offre pour Lionel Messi !

Publié le 27 avril 2021 à 20h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Barça, Lionel Messi serait dans le collimateur du PSG. D'ailleurs, Leonardo aurait déjà frappé pour La Pulga, puisqu'il lui aurait proposé un contrat de deux saisons, plus une en option, au capitaine blaugrana.

Lionel Messi pourrait ne plus faire long feu au FC Barcelone. Engagée avec le Barça jusqu'au 30 juin, La Pulga peut négocier avec le club de son choix pour un départ libre et gratuit en fin de saison, et ce, depuis le 1er janvier. Ce qui n'aurait pas manqué d'alarmer le PSG, prêt à profiter de l'aubaine pour l'accueillir cet été. Toutefois, Lionel Messi ne voudrait pas se précipiter avant de sceller son avenir, et préférerait attendre la fin de cette campagne 2020-2021 pour trancher définitivement. Malgré tout, Leonardo, le directeur sportif du PSG, aurait déjà dégainé pour faire vaciller Lionel Messi.

Leonardo aurait proposé un contrat à Lionel Messi