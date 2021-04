Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi, Dybala... Ça se précise pour cette opération colossale !

Publié le 27 avril 2021 à 19h45 par A.D.

Transféré au PSG lors du dernier mercato estival, Mauro Icardi pourrait faire ses valises dès cet été. Alors que Leonardo en pincerait pour Paulo Dybala, un échange XXL avec la Juventus serait toujours dans les tuyaux. Et pour mener à bien cette opération colossale, le directeur sportif du PSG devrait se servir de son excellente relation avec Fabio Paratici.

Alors que Mauro Icardi a réalisé une très bonne première saison avec le PSG, Leonardo a décidé d'activer son option d'achat. Pour une somme proche de 50M€, le directeur sportif du PSG est parvenu à boucler le transfert de l'ex-buteur de l'Inter. Toutefois, Mauro Icardi pourrait ne plus faire long feu dans le club de la capitale. En effet, Leonardo envisagerait toujours de l'échanger avec Paulo Dybala, l'actuel numéro 10 de la Juventus.

L'échange Dybala-Icardi toujours à l'étude ?