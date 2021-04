Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi n’a pas son avenir entre les mains !

Publié le 26 avril 2021 à 22h15 par A.C.

Mauro Icardi, que le Paris Saint-Germain a définitivement acquis lors du dernier mercato estival, pourrait bientôt quitter le club.

A chaque fois que Mauro Icardi a joué pour le Paris Saint-Germain, il a souvent apporté satisfaction. Malheureusement cela n’est arrivé que peu de fois depuis le début de l’année 2020 ! L’Argentin a enchainé les pépins physiques et a vu Moise Kean, arrivé l’été dernier, lui passer devant. Cela semble d’ailleurs avoir convaincu Leonardo, qui semble vouloir tout faire pour garder l’Italien, quitte à sacrifier Icardi... qui ne manque pas d’options ! En Italie, la Juventus et l’AS Roma semblent en effet prêts à l’accueillir les bras ouverts.

Pour Icardi, tout dépendra de Morata