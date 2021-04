Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi, Dybala... Un nouvel élément décisif révélé !

Publié le 24 avril 2021 à 13h15 par A.D.

Alors que le PSG s'intéresserait à Paulo Dybala et que la Juventus voudrait Mauro Icardi, un échange XXL pourrait être négocié entre les deux cadors européens. Un scénario qui tend à nouveau à se confirmer.

En difficulté du côté de la Juventus, Paulo Dybala pourrait faire ses valises cet été. Peu épargné par les blessures cette saison et touché par le coronavirus dernièrement le joyau argentin ne parviendrait pas à trouver un terrain d'entente avec les Bianconeri pour prolonger. Dans cette optique, le club turinois pourrait le pousser vers la sortie cet été pour ne pas le voir partir gratuitement lorsqu'il sera libre en 2022. Alarmé par la situation de Paulo Dybala, le PSG serait prêt à l'accueillir les bras ouverts lors du prochain mercato estival. Et alors que la Juventus en pincerait toujours pour Mauro Icardi, un échange entre les deux Argentins pourrait être négocié.

La relation Leonardo-Paratici décisive ?