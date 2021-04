Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé lance les grandes manoeuvres pour quitter le Barça ?

Publié le 24 avril 2021 à 12h10 par D.M.

Alors qu'il n'aurait toujours pas accepté l'offre de prolongation transmise par les dirigeants du FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait débuté des négociations avec la Juventus.

A quoi joue Ousmane Dembélé ? Cette question serait actuellement dans l’esprit de nombreux dirigeants du FC Barcelone. Sport nous annonce ce samedi que les responsables du club catalan ont transmis une offre de prolongation au joueur français. Epanoui au sein de sa formation, Dembélé serait prêt à rester, mais pourtant l’accord tarde à être trouvé. Et pour cause, ses agents resteraient étrangement silencieux. Au sein du FC Barcelone, certains pensent que l’ailier n’a pas l’intention de signer de nouveau contrat et souhaite quitter la Catalogne en 2022.

Négociations en cours avec la Juventus