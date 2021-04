Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Super Ligue, Real Madrid... L'énorme sortie de Pérez sur Mbappé !

Publié le 24 avril 2021 à 9h15 par A.D.

Malgré son échec à l'été 2017, le Real Madrid n'en démord pas pour Kylian Mbappé et espèrerait toujours le recruter. Alors que la Super Ligue bat de l'aile, Florentino Pérez a expliqué comment il pourrait réussir à s'offrir la star du PSG.

Lors de l'été 2017, le PSG et le Real Madrid étaient à la lutte pour le recrutement de Kylian Mbappé. Malheureusement pour la Casa Blanca, le champion du monde français a préféré rejoindre la capitale française. Néanmoins, alors que le contrat du Parisien arrivera à expiration le 30 juin 2022, le Real Madrid serait plus que jamais à l'affût pour le récupérer cet été, ou dans un an s'il est libre. D'autant que, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Mbappé complique la tâche de sa direction, qui cherche à la prolonger. Alors que le Real Madrid et onze autres écuries européennes ont lancé la Super Ligue ce dimanche, Florentino Pérez aurait pu profiter des grosses ressources de la nouvelle compétition pour financer cette opération colossale. Toutefois, le projet s'est éteint à petit feu ces derniers jours. Alors qu'il est aujourd'hui dos au mur, Florentino Pérez a examiné ses chances de pouvoir recruter Kylian Mbappé à l'avenir lors d'un entretien accordé à AS .

«Dites-moi comment Madrid peut rivaliser avec un club-Etat ?»