Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane prend rendez-vous pour son avenir !

Publié le 24 avril 2021 à 5h15 par T.M.

De nouveau interrogé sur son avenir, Zinedine Zidane a tenu à repousser les débats à la fin de la saison.

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions et à la lutte pour le titre en Liga, le Real Madrid peut donc espérer une fin de saison glorieuse. Mais cela sauvera-t-il Zinedine Zidane ? Actuellement sous contrat jusqu’en 2022, l’entraîneur merengue fait face à une énorme pression. Et si Zidane a toujours réussi à sortir la tête de l’eau, il pourrait ne pas passer l’été et faire ses valises durant l’intersaison. Néanmoins, comme l’a bien fait savoir le principal intéressé, ce n’est pas encore le moment de penser à cela…

Rendez-vous en fin de saison !