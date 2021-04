Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette sortie totalement inattendue sur l’avenir de Mbappe !

Publié le 24 avril 2021 à 4h00 par A.M.

Après le fiasco de la Super Ligue, Karl-Heinz Rummenigge a tenu à féliciter Nasser Al-Khelaïfi tout en estimant que Kylian Mbappé doit rester au PSG.

C'est une alliance qui semblait inimaginable il y a encore quelques semaines. Et pourtant, ce sont bien le PSG et le Bayern Munich qui se sont opposés le plus farouchement au projet de la Super Ligue initié par douze autres grands clubs européens. Une situation qui a rapproché les deux clubs dont les relations sont apaisées. A tel point que Karl-Heinz Rummenigge encense Nasser Al-Khelaïfi et lâche un énorme conseil à Kylian Mbappé.

Rummenigge voit Mbappé rester au PSG