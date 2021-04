Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi est serein dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 23 avril 2021 à 6h30 par Th.B.

En attestent ses récentes prises de parole dans la presse, Nasser Al-Khelaïfi s’est montré confiant au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé qui s’écrira au PSG et nulle part ailleurs. Président du Real Madrid, Florentino Pérez n’a pas donné de quoi rêver aux supporters merengue.

Que ce soit aux micros de RMC Sport, d’ El Chiringuito ou encore à celui de Guillem Balague, Nasser Al-Khelaïfi n’en démord pas : Neymar et Kylian Mbappé n’iront nulle part cet été. Certes, leurs contrats ne courent officiellement que jusqu’en juin 2022, mais le président du PSG s’est montré catégorique à leur sujet pour CBS Sports , un départ des deux stars offensives n’est pas programmé. « Neymar et Mbappé ? Ils n’iront nulle part. Ils vont rester ici. Nous sommes là, nous faisons partie des meilleures équipes du monde. Alors où vont-ils aller ? Ils ne vont aller nulle part. Si je le garantis ? Bien sûr, ils vont rester » . Et ce n’est pas Florentino Pérez qui dira le contraire.

Pérez n’a jamais contacté Al-Khelaïfi