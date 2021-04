Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli affiche un terrible pressentiment pour le mercato !

Publié le 23 avril 2021 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de Boubacar Kamara, dont le contrat s'achève en juin 2022, Jorge Sampaoli n'a pas caché son inquiétude dans ce dossier.

Alors qu'il possède la valeur marchande la plus importante de l'effectif de l'OM et que son contrat s'achève en juin 2022, Boubacar Kamara n'a pas fermé la porte à un départ cet été : « Cela fait 4 ans que je suis ici donc c'est le projet qui va me faire prendre la décision. Mais je reste concentré sur la fin de saison, puis on se posera tous pour réfléchir. Je n'ai toujours connu que l'OM, cette sensation de partir de Marseille, je ne l'ai jamais vécu. Après tout ce que j'ai vécu ici, je suis prêt à aller n'importe où ». Une situation qui inquiète Jorge Sampaoli.

Sampaoli craint un départ de Kamara