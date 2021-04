Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La sortie troublante de Kamara sur son avenir !

Publié le 22 avril 2021 à 13h10 par G.d.S.S. mis à jour le 22 avril 2021 à 13h19

Annoncé avec insistance sur le départ alors que l’OM aura besoin de vendre cet été, Boubacar Kamara n’a exclu aucune option pour son avenir.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM doit faire face à de sérieuses difficultés financières et sera donc dans l’obligation de vendre lors du prochain mercato estival. À ce titre, les éléments les plus bankable de l’effectif actuel de Jorge Sampaoli sont annoncés sur le départ, à commencer par Boubacar Kamara. Le jeune milieu défensif de l’OM, qui a été reconverti avec succès à ce poste ces derniers mois, aurait une cote intéressante sur le marché des transferts. Interrogé en conférence de presse ce jeudi, Kamara a d’ailleurs évoqué son avenir…

« J’ai un peu tout vécu ici »