Mercato - OM : Une grosse désillusion à prévoir pour Jorge Sampaoli ?

Publié le 20 avril 2021 à 19h10 par T.M.

Cet été, les départs seront nombreux à l’OM. D’ailleurs, Jorge Sampaoli pourrait bien devoir se résoudre à se séparer de Boubacar Kamara.

Alors que la fin de saison approche, Pablo Longoria est au travail pour préparer le mercato estival de l’OM. Et sur la Canebière, cela risque d’être mouvementé, à la fois au rayon des départs que celui des arrivées. La question est donc de savoir à quoi ressemblera l’effectif de Jorge Sampaoli la saison prochaine. Et l’entraîneur de l’OM souhaiterait d’ores et déjà conservé plusieurs de ses éléments actuels à l’instar d’Arkadiusz Milik, Florian Thauvin ou encore Jordan Amavi. En revanche, pour d’autres, cela sera plus compliqué de dire non à un transfert, au grand dam de Sampaoli…

Garder Kamara, mais…