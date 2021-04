Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli s’est fixé une priorité à 26M€ !

Publié le 20 avril 2021 à 14h10 par T.M.

Dernièrement, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli se seraient entretenus pour évoquer le mercato estival de l’OM. L’occasion pour l’entraîneur argentin de faire part de sa volonté de conserver Leonardo Balerdi et Pol Lirola.

Du côté de l’OM, on prépare d’ores et déjà la saison prochaine et ces derniers jours, il a été question du mercato estival et du visage qui sera donné au groupe de Jorge Sampaoli. Ainsi, comme l’a révélé RMC , Pablo Longoria s’est entretenu avec l’entraîneur de l’OM ainsi que la cellule du recrutement pour définir les contours du futur recrutement des Phocéens. A quoi ressemblera alors le mercato de l’OM ? Visiblement, certains renforts attendus par Sampaoli se trouveraient d’ores et déjà au sein de son effectif…

Objectif : conserver Balerdi et Lirola !