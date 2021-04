Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a tranché pour l’avenir de Jordan Amavi !

Publié le 20 avril 2021 à 11h10 par T.M.

A l’instar de Florian Thauvin, Jordan Amavi arrive lui aussi en fin de contrat à l’OM. Mais c’est bien avec les Phocéens qu’il pourrait continuer à évoluer.

Cela fait maintenant deux mois que l’on n’a plus vu Jordan Amavi sous le maillot de l’OM. En effet, le Phocéen enchaine les pépins physiques qui l’éloignent des terrains. Le latéral gauche n’a d’ailleurs toujours joué sous les ordres de Jorge Sampaoli et la question peut se poser s’il le fera un jour. En effet, Amavi est en fin de contrat et pour le moment, une prolongation n’a toujours pas été annoncée. A l’issue de la saison, le joueur de l’OM pourrait donc partir libre, mais si on ne semble pas prendre ce chemin…

Sampaoli séduit par Amavi !