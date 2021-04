Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a enfin réglé un dossier incertain !

Publié le 20 avril 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

L’avenir de Nasser Larguet s’avérait très incertain à l’issue de son intérim sur le banc de l’OM, mais le prédécesseur de Jorge Sampaoli a finalement été conforté par Pablo Longoria avec un renforcement du centre de formation.

Suite à la mise à pied soudaine d’André Villas-Boas début février et avant la nomination de Jorge Sampaoli en tant que nouvel entraîneur de l’OM qui a été officialisée près d ‘un mois plus tard, Nasser Larguet a assuré l’intérim sur le banc du club phocéen. Le directeur du centre de formation de l’OM a plutôt bien réussi sa mission, et pourtant, il a été annoncé partant du club en fin de saison. Aujourd’hui, la question est réglée…

Larguet va bien rester à l’OM

En effet, l’OM a annoncé lundi l’arrivée de Jean-Claude Giuntini en tant que responsable du groupe élite et de la formation interne des cadres, ainsi que celle de de Denis Moutier, nommé responsable de la pré-formation de l’OM. Ces deux hommes sont mis sous la responsabilité de Nasser Larguet, qui a quant à lui été conforté par le président Pablo Longoria dans ses fonctions de directeur du centre de formation avec cette réorganisation. Son avenir est donc fixé…