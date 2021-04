Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nasser Larguet est fixé pour son avenir !

Publié le 19 avril 2021 à 16h45 par B.C.

Alors que son avenir était un temps incertain, Nasser Larguet va bien rester à l’Olympique de Marseille pour s’occuper du centre de formation du club phocéen qui va être renforcé par deux arrivées.

Après le départ précipité d’André Villas-Boas en février dernier, Nasser Larguet avait assuré l’intérim sur le banc de touche de l’OM avant de laisser sa place à Jorge Sampaoli. Depuis, le tacticien de 62 ans a retrouvé le centre de formation du club phocéen, mais son avenir semblait incertain, d’autant que le Stade Malherbe de Caen était annoncé sur ses traces. « J'ai une relation particulière avec le Stade Malherbe mais j'ai beaucoup de travail jusqu'à la fin de saison, ce n'est pas simple avec la pandémie. À l'heure où je vous parle, ma volonté est de poursuivre à l'OM. Mais le foot est un monde si particulier qu'on n'y a aucune certitude », avait confié Larguet en mars dernier.

L’OM annonce du changement pour son centre de formation