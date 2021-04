Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente une manœuvre inédite sur le marché des transferts !

Publié le 19 avril 2021 à 14h10 par La rédaction

Alors que Pablo Longoria est à la recherche d’un gardien pour succéder à Steve Mandanda, le néo président de l’OM effectue une manœuvre plutôt inédite sur le marché des transferts pour dégoter le futur numéro 1 olympien.

Comme en témoigne sa prolongation de contrat jusqu'en juin 2024 actée l'été dernier, avec une baisse de son salaire au passage, l’OM veut conserver Steve Mandanda encore quelques années. La direction marseillaise peut donc se projeter sur l'avenir avec l'international français. Cependant, Mandanda est désormais âgé de 36 ans, et son niveau de performances pourrait s'en faire ressentir au fil de temps. Pour cela, Pablo Longoria projette d’effectuer une manœuvre tout aussi inédite qu’intéressante cet été sur le marché des transferts.

L'OM va tenter un numéro un bis

D’après la récente information de RMC Sport, Pablo Longoria et l’OM comptent s’aligner cet été sur un numéro 1 bis. Une manœuvre qui mettrait donc Steve Mandanda en concurrence, mais surtout qui préparerait l’avenir en permettant au nouveau gardien de s’acclimater plus facilement à l’équipe avec de vraies minutes la saison prochaine. Un procédé donc assez inédit et ose de la part de la direction de l'OM, à voir si cela portera ses fruits dans le futur.