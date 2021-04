Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria pourrait connaître un terrible échec cet été...

Publié le 19 avril 2021 à 20h00 par A.M.

Impressionnant dans son couloir droit depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli, Pol Lirola sera au cœur des discussions entre l'OM et la Fiorentina pour son transfert définitif en fin de saison. Un dossier qui s'annonce toutefois compliqué.

« L'avenir de Pol Lirola ne dépend pas de nos désirs, mais de son employeur. J'espère qu'il pourra rester chez nous ». Jorge Sampaoli ne s'en cache plus, il souhaite que l'OM lève l'option d'achat de Pol Lirola à la fin de la saison. Il faut dire que l'Espagnol est particulièrement à l'aise dans le système de jeu du technicien argentin. Le rôle de piston droit dans le 3-5-2 de Sampaoli lui va à merveille et Pol Lirola verrait également d'un bon œil la possibilité de poursuivre l'aventure à l'OM. Cependant, pour cela, il faudra que Pablo Longoria négocie avec la Fiorentina afin de revoir à la baisse le montant de l'option d'achat fixé à 12M€. Une somme trop importante pour les finances marseillaises. Mais comme l'explique Pietro Lazzerini, journaliste de FirenzeViola.it et de TMW , la Viola ne semble pas très intéressée à l'idée de négocier ce prix à la baisse.

«Si l'OM ne paie pas, la Fio conservera le joueur»