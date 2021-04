Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pol Lirola donne le ton pour son avenir !

Publié le 17 avril 2021 à 22h00 par Th.B.

Prêté par la Fiorentina jusqu’à la fin de la saison avec une option d’achat fixée à 12M€, Pol Lirola espère que l’OM décidera de définitivement s’attacher ses services.

Et si Pol Lirola venait à rester à l’OM à l’expiration de son prêt à Marseille cet été ? Cet hiver, Pablo Longoria qui est depuis devenu président de l’Olympique de Marseille et les dirigeants de la Fiorentina se sont mis d’accord pour un prêt de six mois avec une option d’achat fixée à 12M€ pour l’arrière latéral qui a trouvé le chemin des filets à deux reprises ce samedi après-midi pour offrir la victoire aux hommes de Jorge Sampaoli lors de la réception du FC Lorient (3-2). Selon La Provence, le plan de l’entraîneur de l’OM serait d’à la fois conserver Leonardo Balerdi également par le Borussia Dortmund et Pol Lirola. Un plan qui plaît particulièrement à Lirola qui n’a pas d’autre plan que de définitivement s’engager à Marseille.

« J’aimerais beaucoup rester ici »