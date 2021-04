Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Andoni Zubizarreta vole au secours de Ronald Koeman

Publié le 17 avril 2021 à 21h00 par Th.B.

Le FC Barcelone serait susceptible de se séparer de Ronald Koeman si les résultats sportifs escomptés n’étaient pas atteints selon la presse espagnole. Mais Andoni Zubizarreta a défendu le travail du coach blaugrana.

Ronald Koeman pourrait bien vivre ses dernières semaines au FC Barcelone et surtout si le Barça échouait en finale de Coupe du roi ce samedi face à l’Athletic Bilbao. En effet, d’après La Cuatro, le technicien néerlandais ne convaincrait pas pleinement Joan Laporta. Le nouveau président du FC Barcelone attendrait de Koeman qu’il mène l’effectif blaugrana à un titre, sinon, la continuité de l’entraîneur serait sérieusement remise en question, lui qui n’est lié au Barça que jusqu’en juin 2022. Ancien coéquipier de Ronald Koeman au club culé et ex-dirigeant du FC Barcelone, Andoni Zubizarreta a tenu à prendre la défense de Koeman qui a pris les rênes de l’équipe dans un climat particulier.

« Koeman a très bien géré le projet sportif »