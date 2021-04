Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un ancien du Barça prend position pour ce successeur de Ramos !

Publié le 17 avril 2021 à 20h00 par A.D.

Alors que Sergio Ramos pourrait quitter le Real Madrid librement et gratuitement cet été, Zinedine Zidane songerait à recruter Jules Koundé. Coéquipier du jeune défenseur français au FC Séville, Ivan Rakitic a pris position sur ce dossier.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos se rapproche toujours un peu plus d'un départ libre et gratuit du Real Madrid. Alors qu'il pourrait perdre son capitaine en fin de saison, Zinedine Zidane aurait identifié plusieurs profils pour le remplacer, et notamment celui de Jules Koundé, qui fait le plus grand bonheur du FC Séville. De retour dans le club andalou depuis l'été dernier, Ivan Rakitic partage le même vestiaire que Jules Koundé depuis plusieurs mois et a pu voir de très près sa progression au fil des mois. Interrogé sur l'avenir de son partenaire français, l'ancien milieu de terrain du FC Barcelone s'est montré compréhensif, estimant qu'il était normal pour Jules Koundé d'être séduit par l'idée de rejoindre un top club mondial à 22 ans.

«S'il reçoit une offre de l'un des plus grands clubs du monde...»