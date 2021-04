Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour l'après Sergio Ramos, Zidane a les idées claires !

Publié le 17 avril 2021 à 13h30 par Dan Marciano

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos n'a toujours pas trouvé d'accord avec les dirigeants du Real Madrid pour allonger son bail. Au sein du club espagnol, l'idée d'un départ du joueur à la fin de la saison s'installe et pousse les responsables à se pencher sur sa succession.

Discret lors des dernières sessions de transferts, le Real Madrid pourrait marquer les esprits lors du prochain mercato estival. Malgré la crise sanitaire qui persiste et qui a un impact important sur les finances des équipes de football, la Casa Blanca envisage de dépenser une somme folle pour s’offrir Kylian Mbappé, la grande priorité de Florentino Perez. Réélu au poste de président, l’homme de 74 ans rêverait de l’associer à Erling Braut Haaland, sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund. Pour les accompagner, le dirigeant madrilène voudrait que Sergio Ramos reste en Espagne la saison prochaine, mais les négociations entre les deux parties sont dans l’impasse.

Un départ au PSG pour Sergio Ramos ?

Arrivé en 2005 au Real Madrid, Sergio Ramos est très attaché au club merengue et souhaite poursuivre sa carrière au Real Madrid, mais pas à n’importe quelle condition. Le défenseur espagnol voudrait garder son salaire actuel et refuserait de baisser son cachet de 10% comme le demande Florentino Perez. Les négociations trainent en longueur et le pessimisme s’installe dans ce dossier. Selon la Cadena Ser, les têtes-pensantes du Real Madrid ont la conviction que Sergio Ramos a pris la décision de partir à la fin de la saison et de rejoindre une équipe qui lui propose un meilleur salaire. Une équipe qui pourrait très bien être le PSG. Depuis plusieurs mois, la presse évoque un intérêt de la formation parisienne pour l’international espagnol. Interrogé sur une possible arrivée de Sergio Ramos au PSG, Mauricio Pochettino a laissé planer le doute : « Je n'aime pas parler de joueurs qui ne sont pas dans mon équipe. Il y a beaucoup de rumeurs et le PSG travaille chaque année pour améliorer l'équipe. Il ne reste que peu de temps avant que tout commence à bouger ». Une chose est sûre, le départ de Sergio Ramos devient un scénario de plus en plus plausible et Florentino Perez aurait déjà commencé à se pencher sur sa succession.

Pau Torres et Jules Koundé ciblés