Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une opportunité en or avec une star du Real Madrid !

Publié le 17 avril 2021 à 5h45 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo pourrait s’attacher et ce, gratuitement les services de Sergio Ramos lors du prochain mercato. Au Real Madrid, on estimerait que le capitaine merengue aurait déjà préparé son départ.

Le Real Madrid pourrait bien perdre son capitaine Sergio Ramos à la fin de la saison. À compter du 30 juin prochain, l’international espagnol verra son contrat prendre fin. Mais se peut-il que le clan Ramos et les dirigeants du Real Madrid parviennent à un accord afin de rallonger cette collaboration qui dure depuis 2005 ? À en croire les dernières informations parues dans la presse, bien que le principal intéressé voudrait poursuivre sa carrière au Real Madrid, les deux parties devraient mettre un terme à leur relation cet été. Le PSG aurait donc une ouverture.

Sergio Ramos pliera bagage cet été !