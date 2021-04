Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte est grande ouverte pour Leonardo avec Sergio Ramos !

Publié le 16 avril 2021 à 13h30 par Dan Marciano

Selon certains médias espagnols, Sergio Ramos aurait pris la décision de quitter le Real Madrid. Le PSG pourrait sauter sur l'occasion et mettre la main sur le défenseur central, âgé de 35 ans.

Florentino Perez demeure le chef du navire Real Madrid. L’homme de 74 ans a été réélu au poste de président du club espagnol, pour un sixième mandat, le quatrième consécutif. Le dirigeant madrilène compte inaugurer un projet sportif qui pourrait s’appuyer sur un recrutement XXL. Malgré la crise sanitaire, le Real Madrid ne compte pas rester discret lors du prochain mercato estival et souhaiterait notamment s’offrir Kylian Mbappé (PSG) et Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund). Perez devra également régler l’avenir des joueurs en fin de contrat. A en croire la presse espagnole, le président aurait trouvé un accord avec Luka Modric, mais tout reste encore à faire dans les dossiers Lucas Vazquez et Sergio Ramos. Arrivé en 2005 à la Casa Blanca, le capitaine merengue a entamé, depuis plusieurs mois, des négociations avec ses dirigeants, mais la situation traine en longueur.

Le départ de Sergio Ramos aurait été acté

« Il n'y a rien de nouveau, donc il n'y a rien à dire. Je suis concentré pour bien jouer, pour donner le meilleur de moi-même. Le sujet de l'avenir est un peu à part. Il n'y a pas de nouvelles. J'ai déjà dit que quand il y en aura, je vous le dirai » déclarait au début du mois d’avril Sergio Ramos. Et depuis, la situation n’aurait pas évolué. Selon les informations de la Cadena Ser , les négociations seraient toujours dans l’impasse. Le défenseur central refuserait toujours de baisser son salaire de 10%, ce qui bloque les discussions. Florentino Perez campe, lui aussi, sur ses positions et ne compterait pas lui formuler de nouvelle offre. Au sein du Real Madrid, l’optimisme a fait place au pessimisme. Les dirigeants espagnols penseraient que Sergio Ramos a pris la décision de partir à la fin de la saison et de rejoindre une équipe qui lui proposerait une meilleure offre. Reste à savoir quelle formation choisira le joueur. Mais une chose est sûre, si le défenseur venait à officialiser son départ, le PSG devrait bien se positionner concrètement dans ce dossier.

« Le PSG travaille chaque année pour améliorer l'équipe »