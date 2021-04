Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a tranché pour l’avenir de Karim Benzema !

Publié le 16 avril 2021 à 8h30 par B.C.

En pleine forme au Real Madrid, Luka Modric aurait d’ores et déjà trouvé un accord pour sa prolongation, et Florentino Pérez ne voudrait pas s’arrêter là. Le président merengue voudrait notamment sécuriser l’avenir de Karim Benzema, même si ce dernier devra se montrer patient.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Luka Modric va avoir l’occasion de disputer une dixième saison au Real Madrid. Alors que l’international croate enchaîne les prestations de haute volée, le quotidien AS annonce que sa prolongation est d’ores et déjà actée. Modric aurait en effet accepté de revoir à la baisse son salaire afin de rester une année de plus dans la capitale espagnole. L’officialisation de ce nouveau contrat serait imminente, permettant à Florentino Pérez de se concentrer sur les autres dossiers chauds du club. Sergio Ramos et Lucas Vazquez sont notamment concernés, eux qui seront libres à l’issue de la saison, mais d’autres joueurs devraient également prochainement négocier avec le club merengue.

Pérez pense à la prolongation de Benzema