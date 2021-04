Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé ne trouvera pas mieux que Paris

Publié le 16 avril 2021 à 7h10 par La rédaction

Qualifié en demi-finale de Ligue des Champions après deux matchs immenses, Mbappé voit son futur revenir sur la table. Partira, ne partira pas… Personne ne sait, mais il aura du mal à trouver un meilleur point de chute que le PSG.

Il y a quelques mois, on a entendu toutes sortes de débat sur Kylian Mbappé. Il stagne à Paris, il doit partir… Nous sommes à la mi-avril, Mbappé est qualifié en demi-finale de Ligue des Champions et est deuxième meilleur buteur de la compétition avec 8 buts dont 6 contre le Barça et le Bayern. Des statistiques plutôt honorables... Depuis que Paris est sorti des poules, le champion du monde français affiche un niveau étincelant. Il a même corrigé les quelques défauts qu’il avait dans les matchs décisifs. Plus clinique face au but, il a épuré son jeu et s’appuie beaucoup plus sur ses qualités dont la vitesse. Ce qui effraie tous ses adversaires, en témoigne le recule-frein interminable de Jérôme Boateng sur le second but de Mbappé à l’Allianz Arena. Dans le dernier carré pour la seconde fois consécutive, Paris est dans une grande forme mais ne peut éviter les débats récurrents dont la prolongation de son joyau français. A l’approche de la fin de saison, le numéro 7 parisien n’a toujours pas pris de décision. Les dirigeants du PSG sont au four et au moulin et continuent les pourparlers avec le clan Mbappé. A 22 ans, il est l’une des plus grosses valeurs marchandes au monde et attire tous les cadors européens. Le Real Madrid, Liverpool, Manchester City, il aura le choix du roi. Mais peut-il trouver mieux que le PSG ? Pas certain…

Plus proche d’une prolongation que d’un départ