Mercato - PSG : Le plan totalement improbable de Neymar pour son avenir !

Publié le 16 avril 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que son avenir est au cœur de toutes les attentions, Neymar s'est prononcé sur son après-carrière et se verrait bien en joueur de Poker.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Neymar fait beaucoup parler pour son avenir puisqu'il est sur le point de signer un engagement sur le long terme avec le PSG. L'Equipe révélait en effet que le Brésilien signerait jusqu'en 2027 à Paris. Une information confirmée par le10sport.com qui ajoute qu'il s'agit d'une option supplémentaire. Son bail s'articulera donc autour d'un contrat de cinq ans plus une année en option. Si la tendance se confirme, Neymar aura alors 35 ans à l'issue de son nouvel engagement. Par conséquent, le numéro 10 de la Seleçao pourra alors envisager sa reconversion. Et il a déjà une idée précise.

Neymar s'imagine en joueur de Poker