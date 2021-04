Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Il y aura bien une surprise dans la prolongation de Neymar…

Publié le 15 avril 2021 à 12h45 par Alexis Bernard

Comme révélé par le10sport.com le 19 mars, Neymar et le PSG vont parapher un contrat pour lier leur avenir jusqu’en 2026. Avec une clause supplémentaire…

Il n’y a plus aucun suspense pour l’avenir de Neymar. Même si la presse espagnole tente de puiser dans ses ressources pour essayer de faire exister un dernier sujet d’un hypothétique éventuel possible retournement de situation, tout est calé entre le Brésilien et Paris. Comme le10sport.com l’a révélé le 19 mars dernier : l’accord final entre les deux parties a été trouvé. Il ne restait qu’à trouver un timing pour officialiser la chose. Après la belle qualification du PSG en demi-finale de Ligue des Champions, et un Neymar au sommet de son art, le moment est idéal.

Une année de plus en option

Le PSG et Neymar ont travaillé conjointement autour d’un contrat liant les deux parties jusqu’en juin 2026. Un salaire à périmètre équivalent pour celui qui touche actuellement 30 millions d’euros par saison, net d’impôt. Pas d’augmentation de salaire mais un système de primes très importantes en cas de succès européen ou de Ballon d’Or. Mais Paris a également pu trouver un accord avec Neymar et ses représentants sur une clause précieuse pour l’avenir du joueur. Comme cela a été évoqué ces derniers jours, il y aura bien une année en option permettant à Neymar de rester jusqu’à juin 2027. Une jolie surprise pour les supporters qui pourront donc profiter du Brésilien encore plusieurs saisons, si celui-ci continue de vouloir construire sa carrière à Paris.



A présent, reste à savoir si Kylian Mbappé en fera de même. Comme révélé par le10sport.com, le Français ne veut pas d’un contrat longue durée et souhaite reste maître de son avenir. Soit en prolongeant d’une saison, soit en ayant une clause libératoire lui permettant de « partir facilement ». Les discussions se poursuivent, Paris est à l’écoute et semble prêt à faire des efforts pour trouver un compromis. Mais clairement, les performances parisiennes en Ligue des Champions plaident en faveur du club. Si Kylian Mbappé aspire à trouver un challenge avec autant de garanties financières et sportives qu’à Paris, cela devient de moins en moins évident. Le Real Madrid et Manchester City ont le profil pour répondre à son ambition. Mais Paris rivalise très clairement aujourd’hui avec tous les géants européens. Les demi-finales de la Ligue des Champions seront une nouvelle occasion pour Paris de le prouver.