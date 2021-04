Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une incroyable offre de Laporta pour Lionel Messi ?

Publié le 15 avril 2021 à 10h30 par T.M.

Au FC Barcelone, la situation financière est critique. Et cela pourrait bien se répercuter sur le futur contrat de Lionel Messi.

Lors de son investiture en tant que président du FC Barcelone, Joan Laporta avait été très clair : la prolongation de Lionel Messi est sa grande priorité. Pour éviter la catastrophe et voir l’Argentin partir libre, il faut le convaincre de prolonger. Mais il faut désormais passer à la vitesse supérieure. En effet, pour le moment, aucune discussion ne s’est tenue entre la nouvelle direction du Barça et le clan Messi. Néanmoins, cela pourrait se faire prochainement. Alors que Jorge Messi, père et agent de Lionel Messi, est attendu en Catalogne pour y rencontrer Joan Laporta, la question est de savoir si les Blaugrana auront les arguments nécessaires pour obtenir la prolongation de la Pulga.

Un effort nécessaire pour Messi !