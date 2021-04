Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle annonce lourde de sens sur l’avenir de Messi !

Publié le 15 avril 2021 à 9h30 par B.C.

Ancien vice-président du FC Barcelone sous Joan Laporta entre 2003 et 2010, Jaume Ferrer estime que Lionel Messi finira par trouver un accord avec le club culé pour prolonger son bail.

Bientôt libre, Lionel Messi n’a pas encore annoncé sa décision pour la suite de sa carrière. Le sextuple Ballon d’Or est notamment dans le viseur du PSG et de Manchester City, mais Joan Laporta a fait de sa prolongation une priorité depuis son retour à la tête du FC Barcelone. Lionel Messi devrait trancher sur la question dès la fin de la saison, l’attaquant préférant pour l’heure se concentrer sur le sportif. D’après la presse espagnole, Lionel Messi serait bien parti pour prolonger son bail, même si rien n’est acté. Interrogé sur le sujet, Jaume Ferrer, ancien vice-président du FC Barcelone entre 2003 et 2010, estime que Joan Laporta devrait parvenir à ses fins dans ce dossier.

« Nous sommes sur la bonne voie »