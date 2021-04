Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un sacrifice est demandé à Agüero pour rejoindre Messi !

Publié le 14 avril 2021 à 14h00 par D.M.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec Manchester City, Sergio Agüero souhaiterait rejoindre le FC Barcelone. Mais le joueur devra faire un effort au niveau de son salaire s'il souhaite évoluer en Catalogne lors du prochain exercice.

Présent depuis 2011 à Manchester City, Sergio Agüero va donner une nouvelle trajectoire à sa carrière. Le club anglais a annoncé le départ de son attaquant à la fin de la saison. Désormais, le joueur de 32 ans doit trouver une nouvelle équipe et selon certains médias espagnols, l’international argentin aurait une préférence pour son avenir. « Agüero a une offre de 2 ans de la part de la Juventus, mais il veut jouer avec Messi à Barcelone » a confié le journaliste José Alvarez sur le plateau d’ El Chiringuito . Mais Agüero devra consentir un effort financier s’il souhaite rejoindre le FC Barcelone.

Agüero devra baisser son salaire