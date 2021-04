Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel coup à 0€ doit tenter Leonardo cet été ?

Publié le 14 avril 2021 à 8h00 par La rédaction

Cet été, de nombreux joueurs voient leur contrat arriver à échéance et pourraient donc affoler le marché. Le PSG suit d'ailleurs la situation de plusieurs d'entre-eux. Mais quel joueur libre Leonardo doit recruter en priorité ?

Compte tenu de la crise sanitaire et de son impact sur les finances des clubs, de nombreux contrats n'ont pas été prolongés et prennent fin en juin prochain. Une opportunité en or pour les clubs qui peuvent envisager l'arrivée de joueurs libres, donc sans débourser d'indemnité de transfert. Une aubaine par les temps qui courent, d'autant plus que plusieurs grands noms sont concernés sur le marché. Le PSG fait d'ailleurs partie des clubs qui suivent ces dossiers de près. Mais sur quel dossier doit se concentrer Leonardo ?

Le PSG à l'affût sur plusieurs dossiers à 0€

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a notamment fait le forcing pour David Alaba (Bayern Munich), qui a toutefois une préférence pour le Real Madrid. Au sein du club merengue, les Parisiens pourraient d'ailleurs tenter le coup avec deux joueurs en fin de contrat : Sergio Ramos et Lucas Vazquez. En Serie A, Leonardo est également à l'affût pour Gianluigi Donnarumma (AC Milan) ainsi qu'Elseid Hysaj (Naples). Les noms de Sergio Agüero (Manchester City), Memphis Depay (OL) ou encore Georginio Wijnaldum (Liverpool) ont également circulé du côté du PSG. Mais c'est bien Lionel Messi (FC Barcelone) qui est au cœur de toutes les attentions. Un dossier toutefois très difficile à boucler...



Selon vous, quel joueur à 0€ doit recruter le PSG ?