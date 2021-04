Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une énorme révolution prend forme !

Publié le 14 avril 2021 à 18h30 par Arthur Montagne

Bernard Caïazzo et Roland Romeyer l'ont confirmé, cette fois-ci, l'ASSE est bel et bien en vente. Les co-propriétaires du club du Forez souhaitent tourner la page, et plusieurs investisseurs sont déjà en course pour reprendre les Verts.

Alors que la vente de l'OM fait un peu moins parler ces derniers jours suite aux démentis de Frank McCourt, c'est à l'ASSE que tout s'accélère. Maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, multiplie en effet les sorties médiatiques afin de pousser Bernard Caïazzo et Roland Romeyer à céder leurs parts. « Je n’ai pas de défiance et beaucoup de respect pour les deux présidents. Mais ce flou entourant l’avenir du club depuis des années me dérange. Je les invite à jouer cartes sur table. Vous voulez vendre ? À quel prix ? Ils ont promis de céder le club en cas de projet sportif intéressant. On verra s’ils sont ce qu’ils disent être : amoureux du club et détachés de toute préoccupation financière », expliquait ainsi l'élu stéphanois dans les colonnes de L'Equipe ces derniers jours. Et le message a visiblement été entendu.

Caïazzo et Romeyer mettent l'ASSE en vente

En effet, comme le10sport.com vous le révélait fin janvier, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont ouvert la porte à une vente de l'ASSE. Et les copropriétaires ont confirmé leurs intentions par le biais d'une lettre publiée dans les colonnes de L'Equipe : « Nous souhaitons ouvrir la porte à l’avenir. Ainsi, afin d'assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d'affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur. Nous veillerons à ce que le nouvel actionnaire dispose des moyens adéquats pour faire grandir le club et perpétuer son identité. (…) Dans l'unité et la solidarité, nous voulons tourner une page pour l'intérêt de l'ASSE. Et cette nouvelle histoire s'écrira avec vous (les supporters)... Allez Les Verts . » Autrement dit, ça va bouger chez les Verts.

Et ça bouge déjà en coulisse !