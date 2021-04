Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Romeyer et Caïazzo mettent l’ASSE en vente !

Publié le 14 avril 2021 à 8h30 par T.M.

Depuis plusieurs semaines désormais, le dossier de la vente de l’ASSE fait parler dans le Forez. Et cela est désormais officiel, les Verts sont à vendre.

En 2004, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer rachetaient l’ASSE pour 6M€. Après avoir écrit une grande page des Verts, une page s’apprête à se tourner. Pendant longtemps, il a été question de l’arrivée d’un actionnaire minoritaire, mais depuis peu, c’est une vente du club stéphanois qui était au coeur des discussions. Dans le Forez, la pression était d’ailleurs mise sur Caïazzo et Romeyer pour qu’ils cèdent leur place à la tête de l’ASSE. Et d’ici peu, cela devrait bel et bien devenir une réalité.

« Nous voulons tourner une page pour l'intérêt de l’ASSE »