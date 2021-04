Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel répond au maire de Saint-Etienne pour la vente du club !

Publié le 11 avril 2021 à 3h45 par A.M.

Maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, a multiplié les sorties ces derniers jours afin d’afficher sa volonté de voir l’ASSE changer de propriétaires. Claude Puel a évoqué ce dossier.

Dans les colonnes de L’Equipe , Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne, mettait la pression sur Bernard Caiazzo et Roland Romeyer pour la vente de l’ASSE : « Si je réclame plus clarté ? Oui. Je n’ai pas de défiance et beaucoup de respect pour les deux présidents. Mais ce flou entourant l’avenir du club depuis des années me dérange. Je les invite à jouer cartes sur table. Vous voulez vendre ? À quel prix ? Ils ont promis de céder le club en cas de projet sportif intéressant. On verra s’ils sont ce qu’ils disent être : amoureux du club et détachés de toute préoccupation financière. » Une sortie commentée par Claude Puel.

Puel évoque la vente de l’ASSE